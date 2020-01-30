На телеканале «Россия 1» стартует первый народный музыкальный проект «Ну-ка, все вместе!»

В воскресенье 2 февраля в 17:50 в эфире телеканала «Россия 1» начинается новый сезон шоу «Ну-ка, все вместе!». Ведущим проекта стал Николай Басков, а председателем жюри – Сергей Лазарев.

В жюри вошли сто человек: это певцы, композиторы, продюсеры, преподаватели вокальных вузов, музыкальные блогеры и самые яркие участники первого сезона шоу. В каждом выпуске к сотне будет присоединяться звездный гость, чье выступление будет открывать шоу: Диана Арбенина, Юлия Савичева, Алексей Чумаков. Такого масштабного жюри в студии не было за всю историю российского телевидения, уверяют организаторы.

Поиск новых талантов – главная цель проекта «Ну-ка, все вместе!».

«Часто бывает так, что конкурс прошел, люди спели, отыграли и пропали. Мы о них больше ничего не узнаем. А нам хочется, чтобы появлялись новые талантливые исполнители со своей программой и своими концертами, – говорит Игорь Шестаков, генеральный продюсер телеканала «Россия 1». – Федеральные каналы часто упрекают в том, что у нас выступают всегда одни и те же исполнители. Но мы сделаем всё, чтобы найти новых людей и зажечь новые звёзды».

В каждом выпуске трое участников, набравших наибольшее количество голосов, занимают места на подиуме. Но уже каждый следующий конкурсант, если ему подпоет еще больше голосов, сможет потеснить любого из них. Задача участников – исполнить любую музыкальную композицию так, чтобы сотне захотелось встать и петь вместе. В каждом выпуске шоу «Ну-ка, все вместе!» соревнуются 8 исполнителей, и побеждает тот, кому подпоет больше членов жюри.

Путевку в финал получают только двое лучших участников из каждого выпуска. Обладатель первого места становится финалистом автоматически. А конкурсанты, занявшие вторую и третью позиции, должны будут «выяснить отношения» в музыкальной дуэли, и сильнейший тоже присоединится к финалистам. В финале развернется настоящее музыкальное сражение, ведь победителя ждет не только главный приз – Кубок проекта и миллион рублей, сообщили организаторы шоу.

Во время презентации проекта журналисты поинтересовались у Сергея Лазарева и Николая Баскова, как они сами отнеслись бы к участию в конкурсе, если бы только начинали свою карьеру. Николай Басков признался, что в двадцать лет, безусловно, пошел бы на любое испытание. А Сергей Лазарев резюмировал: «Я считаю, что надо использовать любой шанс, предоставленный артисту, чтобы выйти на большую сцену».

Также в этом сезоне будет специальный выпуск, посвященный детям: юные исполнители будут не только петь, но и оценивать выступления своих ровесников.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото телеканала “Россия 1”

Источник: Вести.Севастополь