На территории Максимовой дачи обнаружили малярийных комаров

После заката на Максимовой даче начинается сезон охоты. Теперь в меню у жаб новое блюдо. В трёх прудах природного заповедника сотрудники Роспотребнадзора обнаружили личинку опасного насекомого.

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«Проводилось сотрудниками Роспотребнадзора по Севастополю энтомологическое исследование, в результате которого были выявлены непосредственно на территории Максимовой дачи в бассейнах личинки малярийных комаров», – сообщила ведущий эколог отдела управления особоохраняемыми природными территориями Севприроднадзора Дарья Наталапко.

Малярийные комары могут переносить десятки опасных заболеваний: вирус Зика, лихорадку Денге, жёлтую лихорадку. Ежегодно только от малярии в мире умирает до трёх миллионов человек. Большинство не могут отличить экзотическую инфекцию от простого гриппа, говорят врачи.

«Это простой озноб, это потливость, головные боли, светобоязнь, в зависимости от формы заболевания эти симптомы могут отличаться, но, тем не менее, народ рассчитывает на лучшее и надеется, что это просто грипп и можно отлежаться дома и не обращаться за медицинской помощью», – рассказала врач центра медицинской профилактики Севастополя Анастасия Киселёва.

По её словам, эти заболевания «привозные», то есть нехарактерные для наших широт.

Так, в конце августа мужчина, заражённый лихорадкой западного Нила, которую также переносят комары, обратился в больницу в Белогорском районе Крыма. На юге России случаи заражения уже исчисляются десятками.

«В Ростове-на-Дону на сегодняшний день пролечено и выписано более двух десятков человек. Довольно часто в большом количестве случаи лихорадки западного Нила случаются в Волгоградской области», – пояснил заведующий инфекционным отделением городской больницы №1 им. Н.А. Семашко Ростова-на-Дону Александр Усаткин.

В Астрахани было зафиксировано 57 случаев.

Комар безопасен, пока не укусит заражённого человека или животное. Чаще всего источником становятся дикие птицы – говорят специалисты. Чтобы предотвратить распространение опасных заболеваний в Севастополе, дезинфекторы обрабатывают пруды.

Работы проводят в вечернее и ночное время. Прямые солнечные лучи были бы губительны для биологически активного препарата. Он действует на личинку комара как бактерия – уничтожая её изнутри.

Яд, эндотоксин, попадает в кишечный тракт личинки, и она перестает развиваться. Для распыления используют мотоопрыскиватели. За час два дезинфектора могут обработать озеро площадью 4 гектара.

«Всё направлено на распыление ультрамалым объёмом капли нашего препарата на водной основе, грубо говоря, препарат в виде тумана попадает на обрабатываемую поверхность и происходит контакт действующего вещества с поверхностью обработки», – пояснил директор санитарно-экологической компании Сергей Савицкий.

Повторять такую обработку нужно несколько раз с интервалом в 10 дней. В Севастополе работы проводят каждое лето. Для лягушек, как и для всех животных, рыб и птиц, препарат безвреден.

Алёна Давыдова, Александр Попов, Александр Соловьёв, Инна Лисинец

Источник: Вести.Севастополь