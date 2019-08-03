На территорию Крыма вторглась мароккская перелетная саранча

3 августа 2019     19
На территорию Крыма вторглась мароккская перелетная саранча

Этого опасного вредителя на полуострове никогда не было, но в июле специалисты Россельхозцентра обнаружили мароккскую саранчу в Джанкойском, Первомайском и Белогорском районах. 

Аппетит у этих «вторженцев» хороший: в основном они питаются зерновыми и бобовыми культурами: пшеницей, ячменем, просом, кукурузой, горохом, фасолью, чечевицей, но при этом не брезгуют и молодыми саженцами финиковых пальм, цитрусовых, оливковых деревьев и инжира – объедают стволы и листья.

В Крыму обследованы 225 гектаров земель, вредитель выявлен на площади 19 гектаров. 

Как сообщают «Известия», в этом году ученые фиксируют резкий рост в России числа насекомых-вредителей из других стран – так называемую биологическую инвазию. Это  процесс проникновения живых организмов в экосистемы, находящиеся за пределами их естественного места обитания. Самый яркий пример биологической инвазии в мире – распространение в Европе и России гостя из Америки – колорадского жука.

Чужеродные насекомые вытесняют местные виды, нарушают экологический баланс и наносят непоправимый ущерб сельскому хозяйству. Так этим летом в Краснодарском крае «вторженцы» уничтожают посадки сои. На Дальнем Востоке и в южных областях Сибири десятки тысяч гектаров леса пострадали от нашествия короеда из соседнего Китая, пишут «Известия».

В крымском управлении Россельхозцентра рекомендуют аграриям и садоводам регулярно проводить осмотр посадок, и в случае появления вредителей численностью, превышающей экономический порог вредоносности (2-5 личинок на квадратный метр), оповестить специалистов и провести обработку территории.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Женщину с переломом ноги эвакуировали с вершины Ай-Петри
Женщину с переломом ноги эвакуировали с вершины Ай-Петри

Накануне днем крымские спасатели приняли обращение от девочки. Она сообщила, что на туристической тропе при подъеме на вершину Ай-Петри ее …


В Никитском ботаническом саду богиню Флору заменят на Ленина
В Никитском ботаническом саду богиню Флору заменят на Ленина

Таково решение Арбитражного суда, которое работники заповедника должны исполнить в ближайшее время. Еще в 2018 году с иском в суд …


Ночное ДТП в Севастополе
Ночное ДТП в Севастополе

На улице Хрусталева в Севастополе “Лэнд Крузер Прадо” столкнулся с трактором. ДТП произошло в ночь на 3 августа. Трактор поворачивал …


Их гораздо больше! Сколько людей в Севастополе?
Их гораздо больше! Сколько людей в Севастополе?

Управление федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю опубликовало данные оценки численности постоянного населения Севастополя. Цифры приведены по …


Россиян предупредили о паразитах на отдыхе
Россиян предупредили о паразитах на отдыхе

В странах Евразии, Африки, Южной Америки и Океании с экваториально-тропическим климатом широко распространены инфекционные и паразитарные заболевания. Такое предупреждение в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты