На территорию Крыма вторглась мароккская перелетная саранча

Этого опасного вредителя на полуострове никогда не было, но в июле специалисты Россельхозцентра обнаружили мароккскую саранчу в Джанкойском, Первомайском и Белогорском районах.

Аппетит у этих «вторженцев» хороший: в основном они питаются зерновыми и бобовыми культурами: пшеницей, ячменем, просом, кукурузой, горохом, фасолью, чечевицей, но при этом не брезгуют и молодыми саженцами финиковых пальм, цитрусовых, оливковых деревьев и инжира – объедают стволы и листья.

В Крыму обследованы 225 гектаров земель, вредитель выявлен на площади 19 гектаров.

Как сообщают «Известия», в этом году ученые фиксируют резкий рост в России числа насекомых-вредителей из других стран – так называемую биологическую инвазию. Это процесс проникновения живых организмов в экосистемы, находящиеся за пределами их естественного места обитания. Самый яркий пример биологической инвазии в мире – распространение в Европе и России гостя из Америки – колорадского жука.

Чужеродные насекомые вытесняют местные виды, нарушают экологический баланс и наносят непоправимый ущерб сельскому хозяйству. Так этим летом в Краснодарском крае «вторженцы» уничтожают посадки сои. На Дальнем Востоке и в южных областях Сибири десятки тысяч гектаров леса пострадали от нашествия короеда из соседнего Китая, пишут «Известия».

В крымском управлении Россельхозцентра рекомендуют аграриям и садоводам регулярно проводить осмотр посадок, и в случае появления вредителей численностью, превышающей экономический порог вредоносности (2-5 личинок на квадратный метр), оповестить специалистов и провести обработку территории.

Источник: Вести.Севастополь