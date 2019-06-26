На трассе Алушта – Феодосия перевернулся автомобиль

26 июня 2019     24
На трассе Алушта – Феодосия перевернулся автомобиль

Накануне, 25 июня, на трассе Алушта – Феодосия произошло ДТП: водитель грузового автомобиля не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась. Водителю и его пассажиру потребовалась помощь спасателей.

На место происшествия немедленно выдвинулась дежурная смена Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

«С помощью такелажного оборудования спасатели закрепили автомобиль к креплениям дорожного ограждения во избежание дальнейшего падения со склона. Пострадавшему водителю была оказана первая помощь в виде наложения давящей повязки на травму в области головы. Пострадавший пассажир был эвакуирован в Судакскую городскую больницу до приезда сотрудников МЧС», – сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

Никита Железняк
Фото ГУ МЧС по Республике Крым

Источник: Вести.Севастополь

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