На трассе Симферополь – Судак водитель врезался в дерево

24 июня 2019     18
На трассе Симферополь - Судак водитель врезался в дерево

Сегодня ночью дежурные МЧС приняли сообщение об аварии на участке автодороги Грушевка – Судак. Без посторонней помощи водитель не мог выбраться из автомобиля.

Прибыв на место, спасатели выяснили, что водитель автомобиля «ВАЗ-2115» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

«Отключив систему зажигания транспортного средства, используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент, спасатели срезали одну из боковых стоек кузова, разблокировали дверь и эвакуировали пострадавшего из салона автомобиля. Кроме этого, спасатели наложили мужчине воротник Шанца на шейный отдел позвоночника и при помощи жестких носилок транспортировали к автомобилю скорой помощи», – сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото ГУ МЧС по Республике Крым

Источник: Вести.Севастополь

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