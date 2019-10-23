На трассе «Таврида» в Бахчисарайском районе начали монтировать ограждение

Общая протяжённость барьерного ограждения, которое планируется установить на «Тавриде» к 2020 году, превысит 700 километров.
Компания «ВАД» устанавливает ограждения на 6-м этапе строительства трассы «Таврида».
«Мы начали работы по установке барьерного ограждения на участках между Приятным Свиданием и Бахчисараем. Сейчас ведётся монтаж на разделительной полосе трассы. В общей сложности установлено уже около четырёх километров металлоконструкций», – рассказал пресс-секретарь АО «ВАД» Григорий Назаров.
Барьеры на трассе устанавливают: на разделительной полосе высотой 1,1 метра, на обочинах высотой 0,75 метра.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь