На трассе «Таврида» в Бахчисарайском районе начали монтировать ограждение

Барьеры на трассе устанавливают: на разделительной полосе высотой 1,1 метра, на обочинах высотой 0,75 метра.

«Мы начали работы по установке барьерного ограждения на участках между Приятным Свиданием и Бахчисараем. Сейчас ведётся монтаж на разделительной полосе трассы. В общей сложности установлено уже около четырёх километров металлоконструкций», – рассказал пресс-секретарь АО «ВАД» Григорий Назаров.

Общая протяжённость барьерного ограждения, которое планируется установить на «Тавриде» к 2020 году, превысит 700 километров.

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