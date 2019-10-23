На трассе «Таврида» в Бахчисарайском районе начали монтировать ограждение

23 октября 2019     10
На трассе «Таврида» в Бахчисарайском районе начали монтировать ограждение

Общая протяжённость барьерного ограждения, которое планируется установить на «Тавриде» к 2020 году, превысит 700 километров.

Компания «ВАД» устанавливает ограждения на 6-м этапе строительства трассы «Таврида».

«Мы начали работы по установке барьерного ограждения на участках между Приятным Свиданием и Бахчисараем. Сейчас ведётся монтаж на разделительной полосе трассы. В общей сложности установлено уже около четырёх километров металлоконструкций», – рассказал пресс-секретарь АО «ВАД» Григорий Назаров.

Барьеры на трассе устанавливают: на разделительной полосе высотой 1,1 метра, на обочинах высотой 0,75 метра.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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