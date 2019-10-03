На трассе «Таврида» укладывают последний слой асфальтобетона

3 октября 2019     16
На трассе «Таврида» укладывают последний слой асфальтобетона

На втором участке трассы протяженностью 50 км укладка асфальтобетона полностью завершена, и строители перешли на третий – он начинается в районе села Льговское Кировского района республики и заканчивается за Белогорском. Длина этого участка – 35, 6 км.

Как сообщает пресс-служба АО «ВАД», дорожная одежда трассы «Таврида» состоит из основания и трех слоев асфальтобетона. Между земляным полотном и слоем из щебеночно-песчаной смеси (ЩПС) укладывается разделительная прослойка из геосинтетического текстиля, равномерно распределяющего давление при уплотнении ЩПС и предотвращающего смешивание слоев. Толщина щебеночно-песчаного слоя составляет от 58 до 65 см.

На него укладывается первый слой асфальтобетона толщиной 9 см, затем второй и третий слои – они уже более тонкие. В состав самого верхнего слоя входит кубовидный щебень высокой прочности, потому что именно этот слой принимает всю транспортную нагрузку, защищает дорожную одежду и обеспечивает сцепление колеса с дорогой.

Этой осенью финальный слой будет уложен на втором и третьем участках трассы – на двух закрытых для движения полосах протяженностью 85,6 км. В следующем году заасфальтируют и остальные две, по которым сейчас ездят автомобили. Работы начнутся весной, когда позволит погода. А к сентябрю 2020 года три слоя асфальтобетона будут уложены на всех 250 км трассы от Керчи до Севастополя.

Служба информации “Вести – Севастополь

Фото и видео АО “ВАД”

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В октябре Севастополь примет кинофестиваль «Святой Владимир»
В октябре Севастополь примет кинофестиваль «Святой Владимир»

Пятый фестиваль кино и телефильмов духовно-нравственного содержания «Святой Владимир» пройдёт в Севастополе с 19 по 23 октября. На рассмотрение отборочной …


В Севастополе правоохранители раздают пенсионерам листовки «Стоп мошенник»
В Севастополе правоохранители раздают пенсионерам листовки «Стоп мошенник»

Севастопольская полиция проводит профилактическое мероприятие «Стоп мошенник». Участковые во время обхода ведут разъяснительную работу, раздают листовки. Особое внимание правоохранители уделяют …


На трассе «Таврида» укладывают последний слой асфальтобетона
На трассе «Таврида» укладывают последний слой асфальтобетона

На втором участке трассы протяженностью 50 км укладка асфальтобетона полностью завершена, и строители перешли на третий – он начинается в …


Норвежский общественник презентовал в Симферополе свою книгу «Наш Крым»
Норвежский общественник презентовал в Симферополе свою книгу «Наш Крым»

Народный дипломат из Норвегии Хендрик Вебер провел в Симферополе уже две презентации своей книги «Наш Крым»: накануне он рассказал о …


Сын вице-президента МТС устроил гонки с полицейскими в Москве
Сын вице-президента МТС устроил гонки с полицейскими в Москве

Сын вице-президента МТС Алан Ибрагимов, управляя автомобилем BMW, несколько часов пытался уйти от преследования сотрудников правоохранительных органов в Москве. Об …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты