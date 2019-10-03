На трассе «Таврида» укладывают последний слой асфальтобетона

На втором участке трассы протяженностью 50 км укладка асфальтобетона полностью завершена, и строители перешли на третий – он начинается в районе села Льговское Кировского района республики и заканчивается за Белогорском. Длина этого участка – 35, 6 км.

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Как сообщает пресс-служба АО «ВАД», дорожная одежда трассы «Таврида» состоит из основания и трех слоев асфальтобетона. Между земляным полотном и слоем из щебеночно-песчаной смеси (ЩПС) укладывается разделительная прослойка из геосинтетического текстиля, равномерно распределяющего давление при уплотнении ЩПС и предотвращающего смешивание слоев. Толщина щебеночно-песчаного слоя составляет от 58 до 65 см.

На него укладывается первый слой асфальтобетона толщиной 9 см, затем второй и третий слои – они уже более тонкие. В состав самого верхнего слоя входит кубовидный щебень высокой прочности, потому что именно этот слой принимает всю транспортную нагрузку, защищает дорожную одежду и обеспечивает сцепление колеса с дорогой.

Этой осенью финальный слой будет уложен на втором и третьем участках трассы – на двух закрытых для движения полосах протяженностью 85,6 км. В следующем году заасфальтируют и остальные две, по которым сейчас ездят автомобили. Работы начнутся весной, когда позволит погода. А к сентябрю 2020 года три слоя асфальтобетона будут уложены на всех 250 км трассы от Керчи до Севастополя.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Фото и видео АО “ВАД”

Источник: Вести.Севастополь