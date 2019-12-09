На трассе «Таврида» «Daewoo Nexia» попала под грузовик

9 декабря 2019     22
На трассе «Таврида» «Daewoo Nexia» попала под грузовик

На 81 км новой автодороги Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь столкнулись легковой автомобиль и грузовик «DAF». Пострадала пассажир легковушки, женщина 1988 года рождения.

 

Кроме сотрудников ГИБДД и скорой помощи, к месту ЧП выехали спасатели Феодосийского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» – им пришлось выполнить весь комплекс мер противопожарной безопасности и смыть с проезжей части разлившийся бензин.

Водитель легкового автомобиля от госпитализации отказался, а девушку увезли на скорой в Феодосийскую ЦРБ.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото МЧС Республики Крым

Источник: Вести.Севастополь

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