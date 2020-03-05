На турнире «Кожаный мяч» севастопольцы больше не будут играть в мини-футбол

5 марта 2020     17
На турнире «Кожаный мяч» севастопольцы больше не будут играть в мини-футбол

В Севастополе изменили правила игры на всероссийском футбольном турнире “Кожаный мяч”. Первые матчи масштабного многонедельного соревнования стартовали сегодня на площадке Комсомольского парка. Победители отправятся представлять регион на всероссийском уровне. Почему в рамках турнира больше не будут играть в мини-футбол?

Турнир “Кожаный мяч” – это возможность выйти на поле для команд школ и дворов. Открывают турнир два матча – это футболисты 12-13 и 14-15 лет. Для многих из них это первое серьёзное соревнование и выход к настоящему зрителю.

«Я забил 4 гола – это покер. Да, были голы, которые я не брал, но это всё для команды, это ради турнира. Это наши очки», – рассказал Даниил Подофёдов, игрок футбольной команды школы №39.

А для организаторов и судей очередной год – возможность исправить прошлые недоработки. На федеральном этапе на материковой части страны в прошлом году севастопольские спортсмены столкнулись с проблемой.

«Проблема такая, что в том году мы турнир “Кожаного мяча” проводили на маленьких площадках. Дети играли 4-1, 5-1. Соответственно, когда мы приехали на материк, там все играют в большой футбол, 8+1. И соответственно, наши дети были не готовы», – говорит Валентин Медведев, главный судья регионального этапа турнира “Кожаный мяч”.

В качестве решения на региональном этапе полностью исключили мини-футбол и задействовали самые крупные площадки Севастополя. В играх Кожаного мяча в этом году задействованы более тысячи человек.

«Разглядеть можно потенциал, в первую очередь. Детки как раз на таких соревнованиях себя проявляют, показывают свой характер – без характера в футболе никак. Задатки определённые у детей уже есть. А станут ли они звёздами, всё зависит от них», – считает тренер футбольной команды школы №22 Александр Часнык.

В течение месяца севастопольцы увидят порядка двухсот игр. Официальное открытие турнира “Кожаный мяч” назначено на 12 марта на площадке Комсомольского парка.

Евгения Квашнина, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь

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На турнире «Кожаный мяч» севастопольцы больше не будут играть в мини-футбол
На турнире «Кожаный мяч» севастопольцы больше не будут играть в мини-футбол

В Севастополе изменили правила игры на всероссийском футбольном турнире “Кожаный мяч”. Первые матчи масштабного многонедельного соревнования стартовали сегодня на площадке …



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