На Украине заведены уголовные дела в отношении 6 000 россиян

Около 6 000 дел заведены на бывших чиновников Украины, являющихся теперь гражданами России.

«Оказывается, на Украине заведены уголовные дела против 6 000 российских граждан; они были гражданами Украины, работали чиновниками. И вот эти 6 000 человек теперь находятся почти заложниками», – приводит РИА Новости мнение главы Совета по правам человека при президенте Валерия Фадеева.

По его словам, этих людей обвиняют в государственной измене и других подобных преступлениях. Фадеев уточнил, что получил информацию от журналиста Кирилла Вышинского. Правозащитники планируют в ближайшее время обсудить её с президентом России Владимиром Путиным.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: president-sovet.ru

Источник: Вести.Севастополь