На Украине завели уголовное дело за задержания судна браконьеров

Правоохранительные органы Украины возбудили дело после задержания судна, незаконно ловившего рыбу в Азовском море.

О задержании судна с четырьмя гражданами Украины на борту сообщили накануне в погрануправлении ФСБ по Республике Крым. При осмотре плавсредства было обнаружено более 290 экземпляров камбалы и сеть для её лова. Капитан судна признался в браконьерстве. Несмотря на это украинская прокуратура Автономной республики Крым заявил об открытии дела по факту задержания.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото: Пограничное управление ФСБ России по Крыму

Источник: Вести.Севастополь