На Украине завели уголовное дело за задержания судна браконьеров

16 февраля 2020     20
На Украине завели уголовное дело за задержания судна браконьеров

Правоохранительные органы Украины возбудили дело после задержания судна, незаконно ловившего рыбу в Азовском море.

О задержании судна с четырьмя гражданами Украины на борту сообщили накануне в погрануправлении ФСБ по Республике Крым. При осмотре плавсредства было обнаружено более 290 экземпляров камбалы и сеть для её лова. Капитан судна признался в браконьерстве. Несмотря на это украинская прокуратура Автономной республики Крым заявил об открытии дела по факту задержания.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото: Пограничное управление ФСБ России по Крыму

Источник: Вести.Севастополь

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