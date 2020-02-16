На Украине завели уголовное дело за задержания судна браконьеров

Правоохранительные органы Украины возбудили дело после задержания судна, незаконно ловившего рыбу в Азовском море.
О задержании судна с четырьмя гражданами Украины на борту сообщили накануне в погрануправлении ФСБ по Республике Крым. При осмотре плавсредства было обнаружено более 290 экземпляров камбалы и сеть для её лова. Капитан судна признался в браконьерстве. Несмотря на это украинская прокуратура Автономной республики Крым заявил об открытии дела по факту задержания.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото: Пограничное управление ФСБ России по Крыму
Источник: Вести.Севастополь
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