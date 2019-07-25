На Украине задержан российский танкер "Нейма"

25 июля 2019     14
На Украине задержан российский танкер "Нейма"

Служба безопасности Украины и Военная прокуратура задержали российский танкер “NEYMA”. Об этом сообщила пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

В сообщении сказано, что танкер “Нейма” был переименован российскими властями, чтобы скрыть его причастность к блокировке украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Тогда судно носило название “Ника Спирит”. 25 ноября 2018 года три корабля ВМФ Украины “Бердянск”, “Никополь” и “Яны Капу” в нарушение статей Конвенции ООН по морскому праву пересекли государственную границу России.

«В ходе досудебного следствия было установлено, что по прямому указу высшего руководства ФСБ РФ сотрудники Пограничной службы ФСБ совершили акт вооруженной агрессии в отношении украинских кораблей “Никополь”, “Бердянск” и буксира “Яны Капу” в Керченском проливе», – отмечается в сообщении.

На данном этапе завершен обыск судна, изъяты документы, записи переговоров во время конфликта, бортовые журналы, а члены экипажа допрошены.

Судно обозначено вещественным доказательством, украинская сторона готовится к суду об аресте танкера.

Посольство России в Киеве сейчас выясняет обстоятельства задержания российского танкера, сообщил пресс-атташе посольства Денис Голенко. А в случае взятия российских моряков в заложники МИД России пообещал незамедлительную реакцию.

Служба информации “Вести -Севастополь”

Фото: korabel.ru

Видео: пресс-служба СБУ 

Источник: Вести.Севастополь

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