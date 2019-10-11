На Украине назвали преступником итальянского исследователя крымских крепостей

11 октября 2019     19
На Украине назвали преступником итальянского исследователя крымских крепостей

Учёный получил письмо из украинского посольства в Риме, в котором его работу по изучению генуэзских крепостей на полуострове называют преступлением.

«Несколько дней назад украинское посольство в Риме отправило письмо в организацию Italia Nostra, где указано моё имя. В нём говорится, что я совершаю некое преступление. Оно заключается в том, что я нахожусь на оккупированной территории», – приводит РИА Новости слова Джованни Спалла.

Итальянский исследователь рассказал, что несмотря на серьёзность обвинения, решил не реагировать на него и остаться на полуострове. Он подчеркнул, что главной своей обязанностью считает сохранение культурного наследия.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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