На Украине опасаются возобновления подачи воды и ж/д сообщения с Крымом

Заместитель главы «Штаба гражданской инициативы блокады Крыма» Изет Гданов выразил опасения о возобновлении подачи воды и железнодорожного сообщения Украины с Крымом. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

Активист заявил, что русло Северо-Крымского канала на территории Крыма активно готовят к заполнению водой, которое, по его мнению, может состояться будущей весной. Он уточнил, что ежедневно наблюдает за пусками насосной станции «Кутаранская дамба», которая ранее перекачивала днепровскую воду в Крым.

«Приводят в рабочее состояние железнодорожное полотно <…> которое связывает АРК с материком (прим.: Украиной), хотят пустить поезда», – написал Гданов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь