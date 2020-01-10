На украинской границе задержали глухонемого севастопольца

Мужчину подозревают в участии отрядах самообороны Крыма.

«Он является православным верующим, и на Рождество, как объясняет его мама, поехал паломничать в Киево-Печерскую лавру. 8 января утром он возвращался домой в Севастополь, и на пункте пропуска «Чонгар» его задержали», – приводит «Интерфакс» слова уполномоченного по правам человека в Севастополе Павла Буцая.

По его информации, украинский суд арестовал севастопольца до 3 марта 2020 года.

Подозрения спецслужб соседнего государства вызвала фотография в социальной сети, на которой у мужчины памятная медаль участника Русской весны. Мать задержанного утверждает, что он не мог участвовать в самообороне по состояниюздоровья.

Запросы о содействии в освобождении мужчины уже направлены уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой и в Министерство иностранных дел РФ.

Источник: Вести.Севастополь