На улицах работают аварийно-восстановительные бригады всех коммунальных служб

7 июня 2019     16
На улицах работают аварийно-восстановительные бригады всех коммунальных служб

В результате ливней в Севастополе повреждено 6 линий электроснабжения, в т.ч. в двух социальных объектах. Ведутся восстановительные работы. В течение часа социальные объекты будут подключены, сообщает пресс-служба правительства города.

От сильных ливневых потоков более всего пострадал спуск Котовского, на котором в настоящее время закрыто движение вниз.

Также пострадали улицы Гоголя, Индустриальная, Очаковцев, Федоровская, пр. Октябрьской революции (в районе дома 8), площадь возле КПП в Казачьей бухте, район автовокзала, Артбухта.

На всех указанных объектах в настоящее время идут работы по устранению последствий ливня силами Водоканала и Севастопольского Автодора.

По состоянию на 12:00 также зафиксированы протечки кровель в 11 многоквартирных домах, в 5 из них проводились ремонтные работы. В настоящее время принимаются меры по устранению причин протечек.

Все городские службы работают в усиленном режиме по устранению последствий ливневых дождей.

Работают телефоны горячих линий:

В связи с неблагоприятными погодными условиями Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры просит жителей и гостей города сообщать о сбоях работы общественного транспорта и затруднений в дорожном движении по следующим телефонам оперативных служб:

Сектор контроля за осуществлением пассажирских перевозок: (8692) 54-11-56;

Центральный диспетчер ГУП «Севэлектроавтотранс им А.С. Круподерова» (8692) 55-29-27;

Единая дежурно-диспетчерская служба Севастополя: 15-63;

Диспетчерская служба ГБУ «Севастопольский Автодор»: 8(978)034-74-70.

Департамент городского хозяйства +7978-300-01-76, 44-56-28

Источник: Вести Севастополя

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