На улицах работают аварийно-восстановительные бригады всех коммунальных служб

В результате ливней в Севастополе повреждено 6 линий электроснабжения, в т.ч. в двух социальных объектах. Ведутся восстановительные работы. В течение часа социальные объекты будут подключены, сообщает пресс-служба правительства города.
От сильных ливневых потоков более всего пострадал спуск Котовского, на котором в настоящее время закрыто движение вниз.
Также пострадали улицы Гоголя, Индустриальная, Очаковцев, Федоровская, пр. Октябрьской революции (в районе дома 8), площадь возле КПП в Казачьей бухте, район автовокзала, Артбухта.
На всех указанных объектах в настоящее время идут работы по устранению последствий ливня силами Водоканала и Севастопольского Автодора.
По состоянию на 12:00 также зафиксированы протечки кровель в 11 многоквартирных домах, в 5 из них проводились ремонтные работы. В настоящее время принимаются меры по устранению причин протечек.
Все городские службы работают в усиленном режиме по устранению последствий ливневых дождей.
Работают телефоны горячих линий:
В связи с неблагоприятными погодными условиями Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры просит жителей и гостей города сообщать о сбоях работы общественного транспорта и затруднений в дорожном движении по следующим телефонам оперативных служб:
Сектор контроля за осуществлением пассажирских перевозок: (8692) 54-11-56;
Центральный диспетчер ГУП «Севэлектроавтотранс им А.С. Круподерова» (8692) 55-29-27;
Единая дежурно-диспетчерская служба Севастополя: 15-63;
Диспетчерская служба ГБУ «Севастопольский Автодор»: 8(978)034-74-70.
Департамент городского хозяйства +7978-300-01-76, 44-56-28
Источник: Вести Севастополя