На улице Генерала Острякова завершен ремонт подземного перехода

Местные жители ждали обновления несколько лет. Главные претензии – отсутствие освещения и постоянные потопы во время дождей.

Сотрудники “Севавтодора” приступили к ремонтным работам две недели назад. Подрядчик прочистил ливневую канализацию, сделал освещение, обновил потолок, стены и лестницы. Сегодня заключительный этап – укладка асфальта. Косметический ремонт местные жители оценили, но в перспективе хотели бы более глубокого обновления перехода.

«Я бы хотела более современный дизайн. Потому что, по всей видимости, здесь очень давно не проводились ремонтные работы, – говорит местная жительница Ольга Трошина. – Чтобы, когда я утром отвожу ребенка в сад, мы шли по переходу, где всё было бы новое, свежее, яркое, чтобы у нас поднималось настроение, когда мы это видели, а не серое, не унылое, не убогое. Утром так не хватает положительных эмоций».