На улице Димитрова начался капитальный ремонт домов

31 января 2020     9
На улице Димитрова начался капитальный ремонт домов

В Севастополе приступили к капитальному ремонту жилых домов послевоенной постройки по улице Димитрова. Сегодня прошла проверка работы подрядной организации.

Начался ремонт фасадов и стен. Позже заменят окна и подъездные двери и отремонтируют подвал. Строители используют только современные технологии и качественные материалы, отличающиеся долговечностью и стойкостью к атмосферному воздействию, уверяет заместитель директора Фонда содействия капитальному ремонту Сергей Шиянов.

С домами на улице Димитрова на Северной стороне строители обращаются аккуратно. Архитектурные элементы придают зданию узнаваемый севастопольский стиль. И одна из задач капитального ремонта – его сохранить.

Штукатурка на фасадах этих домов образует пустоты и откалывается кусками. Восстановить её уже невозможно, поэтому её снимают полностью. Из-за этого стены армируют на несколько раз.

«Здесь уже нанесён клей – сетка стеклотканная с выравнивающим слоем. Дальше мы видим установку минеральной ваты и установку сетки-клея с выравнивающим слоем, а на данном участке мы видим слой минеральной ваты со строительными зонтиками», – объясняет генеральный директор компании-подрядчика Евгений Бондарев.

Жители этих домов выбрали способ накопления необходимых для ремонта средств, при котором держателем спецсчета является непосредственно Фонд содействия капитальному ремонту. Таких спецсчетов в городе всего 16. Еще 72 счета принадлежат ТСЖ или управляющим компаниям. Собственники домов собирают необходимую сумму сами. Таким собственникам Фонд оказывает помощь в виде консультаций. В будущем для владельцев спецсчетов планируется проведение методических занятий и обучения.

Сейчас капитальный ремонт на Северной стороне проводят в четырёх домах. В течение недели начнут ещё в одном. На этих объектах работы планируют завершить к апрелю. А вот соседний дом на улице Громова 7, прокуратура постановила снести год назад. Его аварийному состоянию капитальный ремонт уже не поможет.

Евгения Квашнина, Наталья Бабкевич

Фото пресс-службы правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

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