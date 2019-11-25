На улице Жидилова новое освещение

Улицу Жидилова, от школы №50 до выезда на Лабораторное шоссе, осветили новыми фонарями.

Светодиодные светильники произведены в Севастополе, устанавливала их та же фирма-подрядчик, что и фонари на Камышовом шоссе. Новые источники света более яркие и в три раза экономичнее, чем было раньше.

Кроме этого строители протянули более трёх километров новых кабелей, чтобы устранить потери электроэнергии на линиях освещения. Гарантия на светодиодные лампы пять лет, а срок эксплуатации – около 10, рассказали представители технического отдела Горсвета. После 10 лет эксплуатации фонари будут тускнеть, но по-прежнему работать, если электроника не пострадает от перепадов напряжения и других факторов.

Качество работ проверил сегодня замгубернатора Владимир Базаров. Он рассказал, что на сегодня для того, чтобы полностью осветить весь Севастополь необходимо около 40 тысяч световых точек. Сейчас суммарное количество фонарей – около 30 тысяч. Для сравнения, в 2016 году их было только 16 тысяч. В рамках программы освещения города особое внимание будут уделять сельским поселениям и отдалённым районам, подчеркнул Базаров.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь