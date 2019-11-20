На улице Советской сносят дом дореволюционной постройки

Здание дореволюционной постройки, 1902-1903 года. Оно признано непригодным ни для жизни, ни для восстановления – оно дало сильную осадку в нескольких местах из-за того, что грунт под ним насыпного типа.

1000 кубометров строительного мусора предстоит вывезти с площадки. Работы по сносу начались в субботу.

О том, для чего изначально было построено здание, известно немного: предположительно, до середины 80-х годов здесь располагались квартиры. А с началом перестройки помещения использовали под магазин.

Детали проекта пока неизвестны, но по словам представителя подрядчика, фасад дома попытаются отреставрировать, если это будет возможно. Если же эксперты признают и фасад непригодным к восстановлению, новое здание будет в точности повторять архитектурный стиль своего предшественника, высота его также не должна превышать два этажа. Внешнюю стену пока сохранили, она примыкает к соседнему дому №39.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь