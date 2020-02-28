На улице Шевченко появится новая поликлиника

Проектировать её начнут в этом году. Учреждение здравоохранения предположительно появится в районе школы №61. Об этом сегодня рассказал местным жителям на личном приёме председатель законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев.

<!-- -->

Улица Шевченко, дом 23. Прямо на детской площадке находится электрический щиток с открытыми розетками. Как нам рассказали местные жители, временную линию электропитания проложили от трансформаторной подстанции строители, когда возводили жилой дом.

Поэтому во дворе дети обязательно гуляют под присмотром, рассказывает Валентина Баранова. Женщина жалуется и на проблемы пожилых людей: им трудно получить медицинскую помощь в полном объёме. В пятом микрорайоне работают только семейная амбулатория и детская поликлиника.

«Узких специалистов нет, нас посылают к узким специалистам по всему городу. То на Горпищенко, то в первую городскую. Приходится подолгу ждать. Мы хотим, чтобы здесь построили поликлинику», – говорит жительница дома 23 по улице Шевченко Валентина Баранова.

С этими проблемами люди обратились к председателю законодательного собрания Севастополя Владимиру Немцеву. Вопрос открытого электрощитка на детской площадке решился в прямом смысле одним телефонным звонком, а вот насчёт строительства поликлиники желания жителей и планы властей сошлись.

«Мы когда принимали бюджет, мы заложили средства на проектирование полноценной поликлиники в районе Шевченко. Департамент здравоохранения вчера ответил, что по просьбам жителей предусмотрено проектирование, возможно, в этом году», – сообщил председатель законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев.

Анатолий Жуков, участник Великой Отечественной, просит помочь с жильём. Мужчина живёт в Севастополе восемь лет, но по закону, только после десяти он может претендовать на профильную помощь по линии соцзащиты.

«Если есть возможность, помогите мне, чтобы мне выделили комнатушку вместе с сыном», – говорит Анатолий Жуков.

Большинство вопросов – «квартирные». Ольга Шарикова до 2014 года занимала 17-ю строчку в очереди на получение социального жилья. Сейчас по каким-то причинам перед ней появились ещё 638 нуждающихся.

«Я 32 года с ребенком инвалидом детства жду квартиру… В апреле будет 33 года», – рассказывает Ольга Шарикова.

Женщине пояснили, что если она правильно оформит инвалидность на сына, то сможет получить единовременную выплату по новому коэффициенту. Недавно городское правительство увеличило базовую стоимость квадратного метра в Севастополе. Актуальная цена – больше 75 тысяч рублей. И если продать комнату в общежитии и суммировать деньги, то можно купить уже собственную квартиру.

Ростислав Колмагоров, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь