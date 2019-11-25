На ул. Генерала Петрова запретят парковать машины

В рамках реконструкции Большой Морской и прилегающих территорий на этой неделе будет перекрыт участок улицы Генерала Петрова. Об этом сегодня сообщил журналистам вице-губернатор города Владимир Базаров.
«От площади Лазарева мы уходим вглубь улицы генерала Петрова. Будет перекрыто движение по одной стороне в сторону пощади Лазарева, и соответственно останется двухполосное движение, как и сейчас, но не будет места для парковки на участке длиной примерно 50 метров», – уточнил Базаров.
Вести ФМ – Севастополь
Источник: Вести.Севастополь