На ул. Генерала Петрова запретят парковать машины

«От площади Лазарева мы уходим вглубь улицы генерала Петрова. Будет перекрыто движение по одной стороне в сторону пощади Лазарева, и соответственно останется двухполосное движение, как и сейчас, но не будет места для парковки на участке длиной примерно 50 метров», – уточнил Базаров.

В рамках реконструкции Большой Морской и прилегающих территорий на этой неделе будет перекрыт участок улицы Генерала Петрова. Об этом сегодня сообщил журналистам вице-губернатор города Владимир Базаров.

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