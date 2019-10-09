На ул. Каштановой модернизируют систему канализации

9 октября 2019     17
На ул

Во дворе дома – озеро нечистот. Канализационные трубы не справляются с нагрузкой.

Стоки уходят под жилое здание. С такой проблемой жители дома №1 на улице Каштановой обратились в Общероссийский народный фронт и Законодательное собрание города.

На месте побывал Владимир Немцев. Он убедился, что стены квартир на первом этаже покрылись грибком, из подвала, который постоянно затапливает, доносится запах сырости. Дело в том, что через двор проходит труба, которая собирает канализационные стоки со всего микрорайона. Она старая, забита и местами дала течь. Но несмотря на это, к ней же начали подводить канализацию от ещё одного микрорайона.

«В данный момент подключается к нам ещё кооператив «Монастырский», труба двухсотая идёт здесь, и труба здесь с основания дома, с 60-х годов. И опять же труба забита и, если к нам подключат дополнительный массив – мы здесь будем каждый день вызывать эту машину. За чей счёт извиняюсь банкет будет», – поясняет житель дома №1 на улице Каштановой Виталий Беличенко.

Назрела необходимость замены сетей канализования, сети проходят – двухсотая труба канализационная через площадь, которая сейчас будет асфальтироваться, ну, и с дорожниками проговорили, чтобы это как-то синхронизировать», – рассказывает Председатель законодательного собрания Севастополя, сопредседатель регионального штаба ОНФ, Владимир Немцев.

По его словам, на участке необходимо проложить трубы большего диаметра. Решением вопроса коммунальные службы города займутся в ближайшее время. Общероссийский народный фронт пообещал взять работы на свой контроль.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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