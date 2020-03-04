На ул. Красносельского снесли незаконно стоящий торговый павильон

4 марта 2020     16
На ул

Первые аукционы на пятилетнюю аренду площадок для нестационарных торговых объектов пройдут в конце марта. Об этом заявил сегодня начальник главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя Вадим Кирпичников.

А пока специалисты управления контролируют снос павильонов, которых в схеме размещения НТО нет. Отсутствуют у них и договоры с городскими властями. По предупреждению, выданному ещё в декабре, сегодня должны демонтировать точку, где продают продукты, на улице Красносельского.

«Наши документы приняты. Просто я не знаю, куда павильон уносить, какими силами. У меня семеро детей. Кто будет это есть? Это всё испортится! И как нам быть? Мы просто лишь просим отсрочить время», – объясняет предприниматель Ирина Жарикова.

Однако отсрочку предпринимателям не дают и предлагают после демонтажа занять место на общих условиях – после проведения аукциона. Или же выбрать другое место. Сейчас в Севастополе свободны более ста участков для торговых точек.

«При положительном, возможно, решении комиссии о внесении в схему данного места НТО будут организованы аукционные процедуры. Я напомню, что, по закону, для того, чтобы выставить это место на открытый аукцион, оно должно быть вакантным», – сообщил Вадим Кирпичников, начальник главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя.

Габариты павильона, который демонтировали сегодня, не походили для перевозки на место временного хранения, поэтому его пришлось разобрать. Товары, которые не успели распродать, предприниматели отвезли домой, а скоропортящиеся продукты пообещали отдать животным. Бизнесмены при этом планируют принять участие в аукционе и начать торговлю по этому адресу вновь.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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