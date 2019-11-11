На ул. Симонок и пр. Генерала Острякова отключили воду

Сегодня часть Севастополя осталась без воды.

Об этом сообщила администрация Водоканала. Ориентировочно до 19 часов вода не будет подаваться в район улицы Загордянского. В связи с проведением аварийных работ на внутридомовых сетях холодного водоснабжения управляющие компании «Север» и «Центр» до 16 часов отключат воду на улице Симонок в домах с 62 по 68-ой и на проспекте Генерала Острякова в домах с с 84 по 96-ой.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь