На участке дороги рядом с Инкерманом появилась новая разметка

31 октября 2019     22
На участке дороги рядом с Инкерманом появилась новая разметка

На участке автодороги рядом с Инкерманом появилась новая разметка. Движение теперь организовано по другой схеме.

Крайняя правая полоса используется для поворота на Северную сторону. Для беспрепятственного выезда в сторону Инкермана организована выделенная полоса. Разметка позволяет заблаговременно направить грузовой транспорт в правый ряд.

Ранее перекресток улицы Богданова и Симферопольского шоссе, по данным ГИБДД, был местом концентрации дорожно-транспортных происшествий, а из-за сужения дороги там возникали заторы утром и вечером. Ожидается, что новая схема движения повысит безопасность дорожного движения и разгрузит трафик.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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