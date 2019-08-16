На учениях по психоэмоциональной подготовке военных взяли в «плен»

Плен, выстрелы и удушающие запахи. На аэродроме Бельбек прошли учения по психоэмоциональной подготовке военных. Солдаты срочной службы, аэродромные инженеры, офицеры ВВС и ПВО после прохождения полосы препятствий рассказали о своих ощущениях психологам.

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Звуками выстрелов военных не удивить, поэтому к подготовке полосы препятствий командование подключило психологов. Вместе они разработали набор испытаний, который поможет максимально воссоздать условия реального боя.

От дыма кашель и режет глаза, самый сильный раздражитель другой – это импровизированный манекен. Он играет роль условных потерь на поле боя. Два дня под солнцем в старой списанной униформе лежит набор отходов мясного производства. Так что атмосфера на полосе препятствий угнетающая.

Подобные тесты впервые начали применять для военнослужащих спецназа и ВДВ, тех, кого целенаправленно готовят к действиям на передовой. Авиация обычно работает на дистанции, но лётчики тоже должны понимать, что может их ожидать.

Испытания проводят под контролем практикующих военных психологов частей ВВС, ПВО и флота. Они тоже берут в руки автоматы и проходят маршрут.

«Прожив это, ты потом можешь в плане реабилитации использовать, – говорит Светлана Рогова, психолог 18-го зенитно-ракетного полка из Феодосии. – Когда человек проходит болевые условия и возвращается домой, он испытывает стресс. И мы как психологи должны помочь ему. А так как мы это испытали, мы немного поняли, какие эмоции у него внутри».

Рядовой Евгений Сулейманов на сеансе групповой психотерапии подбирает слова, чтобы описать своё эмоциональное состояние. Он служит уже 10 месяцев, но в подобных сборах участвует только второй раз.

«Нажимаешь спусковой курок, и в ушах звенеть начинает. И вот секунд десять ты не понимаешь, что происходит. Это довольно нелегко», – рассказывает Евгений.

Стабилизировать психоэмоциональную картину помогут в полевой комнате релаксации. Здесь используют нестандартные для армии приборы, например, воротник для массажа шеи.

Темно, холодно, замкнутое пространство и уже знакомые нам манекены. Еще одна часть испытания называется «плен». Полная безысходность, военнослужащие не знают, сколько будут находиться здесь. Единственная связь с внешним миром – по радиостанции.

На связи психолог – он даёт советы, как избежать паники. Пока помощь в пути, нужно повторять простые слова: “нас освободят и спасут”. Каждый пленник раз в несколько минут берёт в руки радиостанцию и докладывает о своём состоянии.

Но не только запах жжёной резины и разложения должен стойко переносить военнослужащий. Из Джанкоя прибыл вертолёт Ми-8 с грузом психологического оружия на борту.

В листовках могут быть призывы сдаться или же обещания наград за предательство боевых товарищей. Все подобные материалы сразу же собирают и уничтожают, чтобы они не попали в руки менее устойчивых в эмоциональном плане военных.

Ростислав Колмагоров, Антон Кузнецов

Источник: Вести.Севастополь