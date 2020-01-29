На февральские праздники многие туристы собираются в Крым

29 января 2020     16
На февральские праздники многие туристы собираются в Крым

Самые популярные даты бронирования жилья в Крыму этой зимой – с 21 по 24 февраля. В этом году по случаю празднования Дня защитника Отечества россияне отдыхают три дня – с 22 по 24 февраля. Длинные выходные, особенно, если к ним присоединить один или два отгула, дают возможность отправиться в небольшое путешествие.

Туристический портал Республики Крым сообщает, что многие туристы хотят провести праздничные дни именно в Крыму.

Как отмечают эксперты по путешествиям, билеты на эти даты нужно покупать прямо сейчас, потому что цены уже выше среднего и падать не будут. 

Так, по данным портала бронирования жилья Tvil.ru, туристы выбирают для отдыха Севастополь, Ялту, Алушту, Феодосию и Саки. 45% тех, кто уже забронировал отели или квартиры, это пары, 36% едут компаниями.

Судя по бронированию авиабилетов, более 60% гостей прилетят из Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Казани и Краснодара.

Туристический сервис Aviasales сообщил, что россияне стали чаще бронировать авиабилеты в Крым в этом сезоне. Специалисты изучили покупки авиабилетов зимнего сезона 2019-2020 и сравнили их число с прошлогодними показателями. Исходя из данных по ранним бронированиям, интерес к полуострову увеличился на 36%.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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