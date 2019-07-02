На Федюхиных высотах воссоздадут бои за Севастополь

В сентябре Севастополь примет VI Крымский военно-исторический фестиваль.

Событие анонсируют в пресс-службе фестиваля. Особое внимание в этом году реконструкторы хотят уделить событиям Великой Отечественной войны и героической обороны Севастополя. Самые крупные реконструкции сражений пройдут 14 сентября – на плац-театре воссоздадут события обороны города 1941-1942 годов, и 15 сентября — освобождения Севастополя 1944 года.

Специально для фестиваля готовят подборку автомобильной техники, исторического оружия и одежды. Впервые участие примет немецкая противотанковая пушка ПАК-38 – единственная сохранившаяся в Крыму.

С 7 по 15 сентября в рамках фестиваля будут работать 13 площадок на Федюхиных высотах и 8 интерактивных площадок с погружением – они расположатся в центре города и на территории музея-заповедника “Херсонес Таврический”. Об участии в реконструкции боёв и быта уже заявили более 300 участников со всей России и Украины.

На Федюхиных высотах можно будет посетить площадки Античность, Древняя Русь и Византия, Loco Cimbali (XV век), Крымская, Великая Отечественная и Афганская война. Дополнительно реконструкторы расскажут и воссоздадут жизнь индейцев Южной Америки, янычар, римских легионеров. В качестве полноценной площадки блок “Великая Отечественная война” начнёт функционировать к следующему фестивалю в рамках парка “Федюхины высоты”.

фото пресс-служба Крымского военно-исторического фестиваля

Источник: Вести.Севастополь