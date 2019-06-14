На Федюхиных высотах встретятся крымские и московские реконструкторы

14 июня 2019     8
На Федюхиных высотах встретятся крымские и московские реконструкторы

Крымский военно-исторический фестиваль, который каждый год проходит в начале осени в Севастополе, в этом году станет продолжением московского фестиваля исторический реконструкций “Времена и эпохи”. Реконструкторы из столицы приедут в Севастополь, чтобы показать зрителям фрагменты гладиаторских боев, сюжеты Первой обороны города и даже американских золотоискателей.

На Федюхиных высотах и в центре Севастополя в сентябре заработает 21 историческая площадка, там будут задействованы около 1000 реконструкторов со всего мира, сообщает “Интерфакс”.  

Если «бои» будут идти за городом, то в центре гостям и жителям продемонстрируют, каким в середине ХХ века был кинотеатр “Победа”, какой видели Графскую пристань белые эмигранты, навсегда покидавшие Россию. На Хрустальном пляже пройдут ретро-купания и танцы. Участникам фестиваля разрешили устраивать перформансы даже в общественном транспорте.

Источник: Вести Севастополя

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