На фестивале «Аниматика» артековцев научат создавать мультфильмы

13 августа 2019     17
На фестивале «Аниматика» артековцев научат создавать мультфильмы

Завтра, 14 августа, в «Артеке» откроется III Международный фестиваль «Аниматика». Туда приехали 30 детей из анимационных студий, победивших в  конкурсе детского мультфильма «Мультлитература». Вместе с ними артековцы смогут узнать, как создаются мультфильмы, и принять участие в обсуждении современных анимационных картин.

С участниками фестиваля будут заниматься режиссеры, сценаристы, продюсеры, художники, сообщает пресс-служба детского центра. В качестве специальных гостей приглашены Светлана Филиппова, режиссер фильма «Брут», участвовавшего в программе Каннского кинофестиваля,  Алексей Алексеев, директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев, ведущий режиссер студии «Петербург» и проекта «Смешарики»  Денис Чернов, лауреат премии «Золотой орёл» Елизавета Скворцова, Инна Евланникова («Белка и Стрелка. Лунные приключения», «Гурвинек. Волшебная игра»), Наталья Нилова («Большое путешествие»), Андрей Кореньков («Снежная королева»).

Фестиваль пройдет в рамках девятой смены «Артека», которая называется «Артековская Робинзонада». Главная книга смены – «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо. В этом году отмечается 300-летие первой публикации романа, и поэтому все мультфильмы, которые создадут ребята, будут посвящены путешествиям и приключениям, теме духовного и интеллектуального становления человека, поставленного в сложные условия. 

20 августа в Артеке отметят день рождения Чебурашки: легендарный мультфильм вышел на экраны ровно 50 лет назад.

Служба информации «Вести – Севастополь» 

Источник: Вести.Севастополь

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