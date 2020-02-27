На фестивале «Мартыновский овраг» Чапаевская дивизия отразит атаку дивизии вермахта

В этом году фестиваль будет посвящен 75-летию Великой Победы и 78-летию парада, проведенного в Мартыновском овраге 25-й стрелковой ордена Ленина Краснознаменной дивизией имени В.И. Чапаева. За всю историю Великой Отечественной войны этот парад стал единственным, проведенным в непосредственной близости с передним краем боевых действий. Прямо с парада бойцы легендарной дивизии возвратились на передовую.

После торжественного открытия фестиваля участники военно-исторических клубов покажут эпизод боевых действий – отражение атаки дивизии вермахта солдатами Чапаевской дивизии. Также готовится реконструкция самого парада 1942 года.

На территории фестиваля будут работать полевая кухня и ретро-фотоателье. Завершится день праздничным концертом фронтовой песни под открытым небом, сообщает пресс-служба Севастопольского военно-исторического музея-заповедника.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта музея-заповедника

Источник: Вести.Севастополь