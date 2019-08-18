На фестивале «Таврида – АРТ» откроется арт-парк

18 августа 2019     17
На фестивале «Таврида – АРТ» откроется арт-парк

23 августа на фестивале творческих сообществ «Таврида – АРТ» в Судаке откроется масштабный парк с инсталляциями и арт-объектами, спроектированными молодыми архитекторам и дизайнерами. 

Руководитель проекта «Таврида», генеральный директор Центра развития культурных инициатив Сергей Першин рассчитывает, что через несколько лет этот парк станет одной из ярких достопримечательностей Крыма.

Этим летом там появятся 7 объектов, которые подчеркивают связь человека с природой и его ответственность за экологию планеты. «Невидимая река», «Digital Bubble», «Башня», «Культурный слой», «Многогорка», «Человек, смотрящий в море», «Киты» – так назвали свои объекты авторы.  Например, «Невидимая река» – это инсталляции, напоминающие лодки и корабельные реи, их установят в низине высохшего русла реки, чтобы создать ощущение полноводности.

Один из интересных объектов для необычных фотосессий – «Многогорка». 26 горок составляют систему из семи маршрутов. Скатившись с одной горки, человек переходит к следующей или выбирает другой маршрут.

«Горки могут символизировать выбор человека пройти свой жизненный путь так, а не иначе», – говорит архитектор и участник смены форума «Таврида арт-парк» Феодосий Скосов.

Вход на фестиваль «Таврида-АРТ» бесплатный для гостей, которым уже исполнилось 16 лет, обязательная регистрация на сайте https://tavridafest.art/.

Фото Центра развития культурных инициатив

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

На фестивале «Таврида – АРТ» откроется арт-парк
На фестивале «Таврида – АРТ» откроется арт-парк

23 августа на фестивале творческих сообществ «Таврида – АРТ» в Судаке откроется масштабный парк с инсталляциями и арт-объектами, спроектированными молодыми …


На Константиновской батарее отметили день рождения Русского географического общества
На Константиновской батарее отметили день рождения Русского географического общества

30 художников из Москвы, Крыма и Севастополя представили свои пейзажи с видами Константиновской батареи. Выставка этюдов в залах памятника архитектуры …


Собчак рассказала о скуке «правильной» жизни
Собчак рассказала о скуке «правильной» жизни

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что может вести себя нормально, но это очень скучно. Об этом в воскресенье, 18 августа, она …


В Уссурийске началась эвакуация и-за подтоплений
В Уссурийске началась эвакуация и-за подтоплений

В Уссурийске (Приморский край) объявлена эвакуация из-за паводка. В пункт временного размещения доставлены 17 человек, в том числе двое детей, …


Врио губернатора поделился своими впечатлениями от прогулки по ночному Севастополю
Врио губернатора поделился своими впечатлениями от прогулки по ночному Севастополю

В субботу, 17 августа, поздно вечером Михаил Развожаев прогулялся по центру города. Впечатлениями он поделился на своих страницах в соцсетях. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты