На фестивале «Таврида – АРТ» откроется арт-парк

23 августа на фестивале творческих сообществ «Таврида – АРТ» в Судаке откроется масштабный парк с инсталляциями и арт-объектами, спроектированными молодыми архитекторам и дизайнерами.

Руководитель проекта «Таврида», генеральный директор Центра развития культурных инициатив Сергей Першин рассчитывает, что через несколько лет этот парк станет одной из ярких достопримечательностей Крыма.

Этим летом там появятся 7 объектов, которые подчеркивают связь человека с природой и его ответственность за экологию планеты. «Невидимая река», «Digital Bubble», «Башня», «Культурный слой», «Многогорка», «Человек, смотрящий в море», «Киты» – так назвали свои объекты авторы. Например, «Невидимая река» – это инсталляции, напоминающие лодки и корабельные реи, их установят в низине высохшего русла реки, чтобы создать ощущение полноводности.

Один из интересных объектов для необычных фотосессий – «Многогорка». 26 горок составляют систему из семи маршрутов. Скатившись с одной горки, человек переходит к следующей или выбирает другой маршрут.

«Горки могут символизировать выбор человека пройти свой жизненный путь так, а не иначе», – говорит архитектор и участник смены форума «Таврида арт-парк» Феодосий Скосов.

Вход на фестиваль «Таврида-АРТ» бесплатный для гостей, которым уже исполнилось 16 лет, обязательная регистрация на сайте https://tavridafest.art/.

Фото Центра развития культурных инициатив

Источник: Вести.Севастополь