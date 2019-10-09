На фестивале «Технофест» севастопольцев погрузили в виртуальную реальность

В Севастополе сегодня завершается фестиваль молодёжных инноваций. В течение недели школьники со всей страны изучали проблемы города и пытались найти пути их решения. Победители форума будут названы через несколько часов на площади Нахимова. Там развернулся городской фестиваль технического творчества «Технофест».

Там развернулся городской фестиваль технического творчества «Технофест». Организаторы устраивают бои роботов, предлагают управлять мячом силой мысли и погрузиться в виртуальную реальность.

На каждом стенде – аттракционы виртуальной реальности. Можно пройти по доске по краю небоскрёба, пострелять по мишеням и стать участником битвы роботов. Севастопольцев ждут на площади Нахимова до 19 часов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь