На фестивале «ART-БУХТА» пройдут восемь спектаклей и балетное гала-шоу

Пять дуэтов ведущих солистов пяти театров оперы и балета России выступят в балетном гала-шоу на Международном фестивале профессиональных театров танца “ART-БУХТА”. Об этом Вести ФМ рассказал организатор фестиваля, руководитель Севастопольского академического театра танца имени Вадима Елизарова Александр Елизаров.

“Мы не могли обойти короля хореографии – балет. Режиссером гала-шоу выступит Иван Кузнецов – главный балетмейстер Ростовского музыкального театра. Это будет попурри номеров из известных классических спектаклей”, – пояснил Елизаров.

Кроме этого, по его словам, в течение недели на пяти площадках фестиваля пройдут семь спектаклей, которые представят профессиональные танцевальные театры России. Откроют программу на правах хозяев фестиваля артисты Севастопольского академического театра танца имени Вадима Елизарова. В программе “ART-БУХТЫ” также заявлено еще три творческих коллектива.

“Хедлайнером фестиваля выступит один из самых престижных коллективов – театр танца “Гжель” из Москвы, который исповедует народный танец. Из Екатеринбурга приедет Танцтеатр – очень интересный коллектив, который неоднократно номинировался со своими спектаклями на премию “Золотая маска”. Они работают в современной хореографии – модерн контемпорари. Четвертый участник фестиваля – это Астраханский театр танца, его мы назовём скорее эстрадным театром. Они используют любые виды хореографии: эстрадные, современные, вплоть до каких-то акробатических элементов, до взаимодействия с компьютерными технологиями, LD-экраном”, – добавил Александр Елизаров.

Завершится “ART-БУХТА” гала-концертом. В него войдут лучшие номера разных направлений хореографического искусства участников фестиваля. Александр Елизаров подчеркнул, несмотря на то, что “ART-БУХТА” не конкурс, и театры не будут соревноваться, тем не менее, жюри фестиваля отметит в номинациях лучшие, на их взгляд, творческие коллективы.

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Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь