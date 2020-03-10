На фестивали в Севастополе потратят дополнительно 16 миллионов рублей

10 марта 2020     24
На фестивали в Севастополе потратят дополнительно 16 миллионов рублей

Более 16 миллионов рублей бюджетных средств перераспределили на проведение фестивалей, смотров и других творческих проектов в Севастополе.

Глава Департамента культуры Севастополя Николай Краснолицкий в ходе заседания городского правительства сообщил, что пересмотрен бюджет Севастополя на организацию мероприятий и развитие всесезонного военно-исторического туризма.     

«Перераспределены средства бюджета Севастополя на 2020 год в размере 16,1 млн рублей с мероприятий по событийному туризму, на проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, общественных социально значимых мероприятий и других творческих проектов. С целью проведения комплекса мероприятий, посвящённых Международному женском дню и празднованию 6-й годовщины возвращение Севастополя в Россию», – пояснил Николай Краснолицкий.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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