На фестиваль «Морская зарница» приехали школьники из 9 городов

В Севастополе стартовала “Морская зарница”. Открытые состязания по военно-морскому многоборью среди юнармейцев в нашем городе проходят во второй раз.

Приехали 9 команд из Ростовской области, Волгограда, Сочи, Феодосии и Таганрога. Накануне, 18 июня, состоялось торжественное открытие фестиваля. Для юнармецев подготовили выставку оружия и показательные выступления спортсменов.

«В течение 10 дней ребятам предстоит бороться в таких дисциплинах, как гребля на шестивесельных яликах на тысячу метров, плаванье на 100 метров, стрельба из пневматической винтовки, такелажное дело и кросс на 800 метров», – рассказал начальник штаба регионального отделения Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» Владимир Коваленко.

Источник: Вести.Севастополь