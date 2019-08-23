На фестиваль "X-FEST" можно будет добраться бесплатным трансфером

23 августа 2019     8
На фестиваль "X-FEST" можно будет добраться бесплатным трансфером

Добраться до фестиваля экстремальных видов туризма «X-FEST», который пройдет 24-25 августа на горе Гасфорта, можно будет бесплатным трансфером, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

Автобусы на фестиваль будут курсировать с 10:00 до 00:00, отправляться они будут с трех точек: площадь Ушакова, Артбухта и 5 км.

В связи с проведением фестиваля на участке дороги Ялта – Севастополь, км 65+010 – км 66+800 вводится ограничение скорости до 50 км/ч.

Также вводятся ограничения остановки и стоянки автомобилей на участке дороги Ялта – Севастополь, км 65+182 – км 66+999 (справа) и км 65+182 – км 66+999 (слева), по автомобильной дороге, подъезд к селу Морозовка.

“XFest” в Севастополе планирует собрать за два дня около 10 тысяч гостей. Днем гостей ждут соревнования и выступления с участием звезд мирового экстрима, шоу-программы. Также будут работать 16 интерактивных площадок – предусмотрены полеты на воздушном шаре, прыжки с веревкой, каякинг, скалолазание, пейнтбол, дайвинг и даже полоса препятствий, состоящая из девяти разных испытаний. А вечером на центральной сцене выступят известные исполнители группы  “Градусы”, “Пицца”, МОТ, Кравц, Тони Тунайт, ЭсТэ. Вход на фестиваль – бесплатный.

Источник: Вести.Севастополь

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На фестиваль "X-FEST" можно будет добраться бесплатным трансфером
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