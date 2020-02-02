На Фиоленте на пешеходном переходе иномарка сбила двоих детей

Сегодня днем в Севастополе на Фиоленте под колеса автомобиля «Рено» попали двое детей.

Они вышли на дорогу прямо перед едущим автомобилем в расчете на то, что водитель их пропустит. Водитель 1948 года рождения в свою очередь не успел отреагировать, потому что достаточно долго мальчишки стояли на обочине и пошли в последний момент. Машина задела их по касательной, тем не менее обоих детей госпитализировали.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, обоим пострадавшим по 11 лет. На помощь маленьким пешеходам бросились водители других автомобилей и даже продавец придорожного магазина. В группе «Автопартнер Крым» есть видео этого происшествия, по факту наезда ГИБДД проводит проверку.

Служба информации «Вести – Севастополь» Скрин с видео из группы “Автопартнер Крым”/Вконтакте

Источник: Вести.Севастополь