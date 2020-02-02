На Фиоленте на пешеходном переходе иномарка сбила двоих детей

2 февраля 2020     14
На Фиоленте на пешеходном переходе иномарка сбила двоих детей

Сегодня днем в Севастополе на Фиоленте под колеса автомобиля «Рено» попали двое детей.

Они вышли на дорогу прямо перед едущим автомобилем в расчете на то, что водитель их пропустит. Водитель 1948 года рождения в свою очередь не успел отреагировать, потому что достаточно долго мальчишки стояли на обочине и пошли в последний момент. Машина задела их по касательной, тем не менее обоих детей госпитализировали.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, обоим пострадавшим по 11 лет. На помощь маленьким пешеходам бросились водители других автомобилей и даже продавец придорожного магазина. В группе «Автопартнер Крым» есть видео этого происшествия, по факту наезда ГИБДД проводит проверку.

Служба информации «Вести – Севастополь» Скрин с видео из группы “Автопартнер Крым”/Вконтакте

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

На Фиоленте на пешеходном переходе иномарка сбила двоих детей
На Фиоленте на пешеходном переходе иномарка сбила двоих детей

Сегодня днем в Севастополе на Фиоленте под колеса автомобиля «Рено» попали двое детей. Они вышли на дорогу прямо перед едущим …


Корнилов дал прогноз о бое Харитонова и Родригеса
Корнилов дал прогноз о бое Харитонова и Родригеса

Уровень подготовки бразильского бойца ММА Фернандо Родригеса не позволит ему одержать победу в предстоящем поединке с россиянином Сергеем Харитоновым. Об …


Китай из-за вируса погружается в хаос и насилие (АПОКАЛИПТИЧЕСКИЕ ВИДЕО)
Китай из-за вируса погружается в хаос и насилие (АПОКАЛИПТИЧЕСКИЕ ВИДЕО)

В Китае голодные и больные граждане начинали конфликтовать с полицией, чтобы выбраться из Карантина и получить хоть немного еды. Появляются …


«Арсенал» потерял очки в игре с середняком АПЛ
«Арсенал» потерял очки в игре с середняком АПЛ

«Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Бернли» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча …


Новый томограф в горбольнице №9 будет работать круглосуточно
Новый томограф в горбольнице №9 будет работать круглосуточно

Новый компьютерный томограф в рентгенологическом отделении девятой городской больницы позволяет 64 раза условно “разрезать” пациента, чтобы заглянуть внутрь его организма. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты