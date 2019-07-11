На Фиоленте отремонтируют спуск на Яшмовый пляж

11 июля 2019     28
На Фиоленте отремонтируют спуск на Яшмовый пляж


«В настоящее время ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» заключает дополнительные контракты на выполнение работ по ремонту спуска на пляж «Яшмовый». В соответствии с проектом вдоль спуска будут установлены поручни, и на остановочных площадках будут установлены скамейки», – такое сообщение появилось в группе «На связи губернатор Севастополя» в соцсети «ВКонтакте».

Это ответ на вопрос севастопольцев, когда завершится благоустройство самой длинной лестницы на всем полуострове, она насчитывает около 800 ступеней. В советское время из-за близкого расположения воинской части спуск от Георгиевского монастыря на берег был закрыт, а сейчас он превратился в объект туристического паломничества.

Ремонт там уже начался. По словам Натальи Родной, обратившейся к губернатору, на спуске были вырыты ямы под поручни, убраны старые деревянные скамейки и обустроены площадки для новых, но на этом все пока и остановилось.  Работы возобновятся, когда будут заключены контракты с подрядчиком.

Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото с сайта afalina.org

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

Евросоюз оставит Турцию без денег
Евросоюз оставит Турцию без денег

Евросоюз приостановит различные торговые переговоры с Анкарой и заморозит Турции финансирование на следующий год из-за нелегальной разведки газовых месторождений в …


Севастопольцы смеются над политическими хождениями из партии в партию госпожи Тимофеевой
Севастопольцы смеются над политическими хождениями из партии в партию госпожи Тимофеевой

В знаменитой сказке «Алиса в стране чудес» героиня повествования в одной из ситуаций своих приключений эмоционально воскликнула: «Всё страньше и страньше! Всё чудесатее …


Севастопольцы, время платить налог: будьте внимательны при указании реквизитов платежа!
Севастопольцы, время платить налог: будьте внимательны при указании реквизитов платежа!

 


В Севастополе Land Cruiser врезался в дерево и перевернулся
В Севастополе Land Cruiser врезался в дерево и перевернулся

Сегодня ночью 26-летний водитель снес дерево и умудрился разбить практически неубиваемую модель Тойоты. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю, …


Вести Севастополь 11.07.2019
Вести Севастополь 11.07.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска: – Новая техника для Севавтодора. Предприятие получило 48 спецмашин. Какие задачи теперь ставит правительство перед городскими дорожниками? …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты