На Фиоленте отремонтируют спуск на Яшмовый пляж





«В настоящее время ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» заключает дополнительные контракты на выполнение работ по ремонту спуска на пляж «Яшмовый». В соответствии с проектом вдоль спуска будут установлены поручни, и на остановочных площадках будут установлены скамейки», – такое сообщение появилось в группе «На связи губернатор Севастополя» в соцсети «ВКонтакте».

Это ответ на вопрос севастопольцев, когда завершится благоустройство самой длинной лестницы на всем полуострове, она насчитывает около 800 ступеней. В советское время из-за близкого расположения воинской части спуск от Георгиевского монастыря на берег был закрыт, а сейчас он превратился в объект туристического паломничества.

Ремонт там уже начался. По словам Натальи Родной, обратившейся к губернатору, на спуске были вырыты ямы под поручни, убраны старые деревянные скамейки и обустроены площадки для новых, но на этом все пока и остановилось. Работы возобновятся, когда будут заключены контракты с подрядчиком.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта afalina.org

Источник: Вести.Севастополь