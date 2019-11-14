На Фиоленте провели учения С-400 «Триумф» и «Панцирь С1»

По легенде учений, на дивизион нападает условный противник. Это значит, что позиция будет обстреляна, поэтому у расчёта зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» есть несколько минут, чтобы покинуть площадку.

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Самое совершенное оружие российской противовоздушной обороны может сбить цель над любой точкой акватории Чёрного моря, но не способно защитить себя от миниатюрного электронного устройства.

Самодельные беспилотники сейчас широко применяют террористы. Такой дрон способен нести на борту несколько гранат и с высоты сотен метров довольно точно поражать цели. Так в Ираке боевики атаковали гуманитарные конвои и мирных жителей, в Сирии – блокпосты и базы.

Российские военные научились перехватывать и уничтожать в воздухе мини-беспилотники. На учениях расчёт зенитно-ракетного комплекса «Панцирь С1» демонстрирует, как берёт на прицел квадрокоптер. В роли мишени – дрон для виодесъёмки, по нему произвели электронную атаку. Расчёт боевой машины рапортовал, что цель поражена.

Военные продолжают двигаться в запасной район, но по дороге колонну атакуют. Этот элемент учений тоже позаимствован из боевых действий, которые сейчас идут на территории Ближнего Востока.

Ефрейтору Александру Шаталову до конца срочной службы осталось две недели. Ему и товарищам как уже опытным бойцам поручили роли условных террористов.

«Вещи, штаны – рабочие для автопарка, берцы повседневные, пайта – домашняя. Ну шапка-балаклава на случай таких вылазок. Побегали, постреляли наконец-то», – рассказывает ефрейтор Александр Шаталов.

После того, как подразделение охраны отбило атаку на колонну, С-400 разворачивают на запасной площадке. Две минуты – и зенитно-ракетный комплекс снова в боевом положении.

Ростислав Колмагоров, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь