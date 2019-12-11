На Фиолентовском шоссе появилась новая детская площадка

Новые объекты появились в рамках проектов ТОС. В дальнейшем ТОС Лукоморье планирует продолжить благоустройство своей территории.

«Прогулочная дорожка со смотровыми площадками, качественным ограждением, зелёными насаждениями сделали это место, во-первых, более привлекательным, а во-вторых, безопаснее», – отметил и.о. главы Департамента по территориальному развитию Сергей Бездольный.

Новая детская площадка и зона отдыха открылись в районе дома №68 на Фиолентовском шоссе.

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