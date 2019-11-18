На Фиолентовском шоссе появился новый пешеходный переход

Сейчас ремонт идёт более чем на 20 улицах Севастополя.

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Пандусы с небольшим уклоном, новая разметка и тротуары. На приведение в порядок участка дороги у перекрёстка Фиолентовского шоссе и улицы Вакуленчука ушло два месяца.

«Очень удобный, мы были месяц назад и здесь нигде нельзя было безопасно перейти дорогу, с коляской – вообще невыносимо, переход был вот только здесь. Ты оказываешься на той стороне, и там ты нигде не перейдёшь дорогу, потому что там ступеньки железные такие высокие. Месяц назад мы мучительно перешли эту дорогу, а сегодня мы видим этот прекрасный переход», – делится местная жительница Наталья Прибылова.

А ждали таких преобразований местные жители несколько лет. Неоднократно обращались в правительство города, к депутатам и представителям Общероссийского народного фронта. Во время последней рабочей поездки специалисты вынесли вердикт: участок опасен для пешеходов. Предприниматели захватили часть территории, по которой могли бы передвигаться люди, установили ограждение и посадили кустарники. Теперь площадку освободили.

«Геодезисты сделали съёмку, дали нужные отметки, и мы его вписали в данный рельеф местности, сложность была работы в том, что здесь стеснённый рельеф местности, большой транспортный поток», – поясняет мастер ГБУ «Севастопольский Автодор» Владлен Гончар.

«Был рассчитан пандус определённого уклона, чтобы можно было и с коляской, и для лиц с ограниченными возможностями удобно перемещаться», – уточняет заместитель директора по содержанию ГБУ «Севастопольский Автодор» Александр Чумаков.

Новые пешеходные переходы и дорожная разметка появятся вскоре и на спуске Котовского. Здесь уложили третий слой асфальта, движение транспорта полностью восстановили. На объекте работали несколько бригад и 32 единицы техники. Первый слой асфальта закончили укладывать на улице Советской, сообщили в понедельник на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

«На всём протяжении улицы, на сегодняшний день, в нижнем слое уложен асфальтобетон, тротуары выполнены на 95%», – говорит и.о. директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Евгений Исаков.

В порядок ещё предстоит привести газоны и систему освещения улицы, отметил вице-губернатор Денис Солодовников и поручил главе Департамента транспорта проконтролировать выполнение этих работ:

– Всё, что касается опор освещения и, собственно, самого освещения. я прошу проследить. Помните, губернатор сказал, что это ваш личный KPI в этой части. Назовите срок, пожалуйста? – 10 декабря. – 10 декабря вы отчитаетесь о том, что полностью весь комплекс работ будет завершён? – Да.

А вот сроки ремонта улицы Колобова – сорваны. Покрытие с пешеходных дорожек здесь сняли ещё в августе, однако новое так и не уложили. Местные жители рассказывают, рабочие на участке появляются редко, есть претензии и к качеству выполненного ремонта.

«Были какие-то шевеления, но по 2-3 человека и больше я их не видел. Слой асфальта 2-3 сантиметра, а что это будет, если пойдут дожди, а мороз?», – возмущается местный житель.

Завершить ремонт пешеходной зоны должны были ещё в третьем квартале 2019 года, то есть, до конца сентября. Сейчас строители говорят – остался последний участок. Когда укладывать покрытие на нём завершат, приведут в порядок обочины. И, обещают, что подарок в виде обновлённой пешеходной зоны жители города получат уже к Новому году.

Андрей Поперечнюк, Алёна Давыдова, Александр Соловьев, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь