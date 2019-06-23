На форуме «Армия» будет представлен новейший патрульный корабль

В Новороссийске с 28 по 30 июня на международном военно-техническом форуме «Армия-2019» Черноморский флот представит около 30 единиц вооружения и военной техники. Среди них – новейший патрульный корабль проекта 22160 – «Дмитрий Рогачев».
Его построили в Татарстане на Зеленодольском заводе и назвали в честь советского контр-адмирала, участника Гражданской и Великой Отечественной войн. По характеристикам и задачам корабли этого проекта близки к мультифункциональным офшорным патрульным кораблям, которые популярны во многих флотах мира.
«Дмитрий Рогачев» будет патрулировать экономическую зону России, охранять другие суда, заниматься пресечением контрабандной и пиратской деятельности, оказанием помощи пострадавшим при крушении кораблей.
Также на причалах морского вокзала в Новороссийске будут представлены спасательный буксир «Капитан Гурьев» и патрульный катер «Раптор».
Свои боевые возможности продемонстрируют бойцы отряда ПДСС Новороссийской военной морской базы. В акватории Цемесской бухты они освободят захваченное условными террористами судно. Стрелять будут по-настоящему, только холостыми патронами.
К форуму «Армия-2019» готовится не только Новороссийск, но и Севастополь. О том, как в Севастопольской бухте проходят репетиции показов боевой техники, можно прочитать здесь.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь