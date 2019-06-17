На форуме «Армия» Черноморский флот представит 50 единиц вооружения

17 июня 2019     22
На форуме «Армия» Черноморский флот представит 50 единиц вооружения

В акватории Севастопольской бухты свои боевые возможности продемонстрируют фрегат «Адмирал Макаров», малый ракетный корабль «Вышний Волочёк», вёртолёты армейской авиации Ка-52 «Аллигатор» и МИ-28Н «Ночной охотник».

А в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» с 28 по 30 июня будут представлены береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», бронетранспортеры БТР-82А, мобильные береговые комплексы разведки воздушной и надводной обстановки «Монолит» и «Минерал», пусковые установки комплекса ПВО С-400, автомобили «Тайфун», бронеавтомашины «Рысь» и «Тигр», боевая техника подразделений радиоэлектронной борьбы, радиационной и химической защиты, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Свои возможности продемонстрируют танки Т-72Б3, БТР-82А. Военнослужащие подразделений морской пехоты и разведки Черноморского флота разыграют эпизод по уничтожению диверсионной группы условного противника.

Фото с сайта bazaistoria.ru

Источник: Вести.Севастополь

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