На форуме в Севастополе немецкий политик призвал Украину выполнить Минские соглашения

В Севастополе сегодня открылся международный съезд активистов антифашистских движений. Он объединил участников из Евросоюза, России и даже представителей Южной Америки.

Международный съезд антифашистов в Севастополе отличает высокий уровень представительства. Среди делегатов – посол Венесуэлы, а также общественные активисты, представляющие больше десяти стран Европы: Германию, Бельгию, Италию. Есть представители Украины.

Программа съезда очень насыщенная. Будут работать семь пленарных секций. Каждая посвящена определенному аспекту безопасности в контексте “будущего без нацизма и терроризма”. Такова тема антифашистского съезда. На одной из секций делегаты планируют проанализировать ситуацию на Украине и обсудить судьбу Минских соглашений. О них будет говорить, в том числе, уполномоченный представитель ЛНР в Минской контактной группе Владислав Дейнего.

“Украина либо выполняет свои обязательства – и в таком случае продвигается в направлении разрешения конфликта на Донбассе – либо не выполняет, показывает себя абсолютно несостоятельным игроком на международной арене, и соответственно международное сообщество должно делать выводы и лишить Украину статуса субъекта международного права”, – считает Владислав Дейнего.

О конфликте на Донбассе съезд антифашистов не только говорит. Завтра в Севастополе пройдёт показ снятого луганскими авторами фильма «Ополченочка». В нём художественное осмысление ужасов вооружённого противостояния в попытке отстоять свои убеждения и право на мирную жизнь.

“Фильм рассказывает историю трех женщин, которые попали воевать в ополчение. Одна девушка до войны была учителем, другая – гонщицей. С помощью фильма мы показываем, как зародился новый эпос у нас на нашей земле”, – рассказывает Роман Разум, оператор-постановщик фильма “Ополченочка” из Луганска.

На Донбассе бывал активист немецкого антифашистского движения Гуннар Линдеманн. Он старается оказать помощь жителям региона. И в Севастополе намерен говорить об Украине и о том, какие шаги Европы, по его мнению, могут способствовать скорейшему разрешению конфликта на Украине.

“Нужно заявить Европейскому союзу и властям Германии: прекратите сотрудничество с властями Украины до тех пор, пока Зеленский не прекратит войну. Если он остановит стрельбу, мы можем начать гуманитарное взаимодействие с украинским народом”, – говорит Гуннар Линдеманн, депутат городского парламента Берлина.

К каким последствиям приводит торжество агрессивной идеологии, в своих работах показывают дети, пережившие войну. Сирия, Донбасс, Сербия.

«Есть такие рисунки, где удерживает ополченец, например, Сирии и военнослужащий российской армии вдвоем удерживают НАТОвский сапог, – рассказывает Александр Борисов, руководитель московского проекта “Дети рисуют мир”. – Сам проект он показывает глазами детей, кто их на самом деле защитил, а кто пытался уничтожить».

Международный антифашистский съезд в Севастополе продолжится до 28 июля. Ожидается, что его участники примут обращение, в том числе, и по ситуации на Украине, в международные организации и отправят его из Севастополя.

Олег Смирнов, Александр Соловьев

Источник: Вести.Севастополь