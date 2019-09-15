На форуме «Золотой Витязь» в Херсонесе севастопольцы увидели уникальные изразцы

15 сентября 2019     27
На форуме «Золотой Витязь» в Херсонесе севастопольцы увидели уникальные изразцы

Севастополь, Москву и Суздаль объединил форум изобразительных искусств “Золотой Витязь”. Он начался на этой неделе и продлится до ноября. Сегодня, 15 сентября, севастопольцев ждут на показе фильма о духовных исканиях Николая Гоголя. Это режиссёрская работа Натальи Бондарчук. В программе также – выставки и театральная постановка.

“Золотой витязь” открывается в Херсонесе торжественным молебном, а сразу после него художники и их гости отправляются в зал, где молитву не читают, а пишут – кистью. Они уверены, слова из старой псалтыри похожи на музыку, и с каждым начертанием затейливой буквы художник будто задаёт ноты многовекового произведения.

Форум “Золотой Витязь” открывает выставка московского художника Вадима Сташкевича. Она посвящена культуре Древней Руси. Здесь можно увидеть живописные работы и керамические.  В 2011-м году московское отделение ЮНЕСКО признало их предметом национального достояния и государственного престижа.

Во фресках и изразцах оживают грифоны и птицы-девы, соседствует с ними портрет князя Андрея Боголюбского. При его правлении Владимиро-Суздальское княжество было одним из сильнейших на Руси, а построенные при Боголюбском храмы поражают своей красотой и сегодня.

«В течение 10 лет я изучал символизм соборов Боголюбского и пока делал работы, понимал, что это ещё великий человек как художник и дизайнер», – делится наблюдениями Вадим Сташкевич.

Ну а у посетителей выставки эти работы рождают ассоциации из детства.

«У меня была бабушка, у неё тоже была русская печка в деревне, и некоторые панели печки тоже были выложены изразцами. Это очень приятно, напоминает детство, и в то же время уводит в историю», – рассказывает посетительница Ольга Контиевская.

Организаторы “Золотого Витязя” обещают затронуть на нём разные исторические эпохи. Вместе с этой выставкой на форуме появляются работы художника Алексея Крюкова, посвящённые войне на Донбассе. Некоторые из этих полотен видели не только в России, но и в странах Европы.

«Одна работа попала в Италию, в частную коллекцию – это ополченец Николай, – говорит художник Алексей Крюков. – Ополченец Олег, я имел счастье с ним познакомиться. Дом его был разбит, жену и детей он отправил в Россию, а сам ушёл в ополчение».

Вспоминают на “Золотом Витязе” и о Великой Отечественной войне. Исполнитель главной роли в картине “Иваново детство” надеется, что киноленты уберегут мир от новой Мировой войны, и вспоминает, как Тарковский учил его плакать, чтобы достучаться до зрителей через экраны.

«Пять часов прошли, меня ждут в кадр, а я не хочу плакать, и тут Андрей ко мне подходит. Он сделал то, чего никогда не делал: меня прижал, стал гладить, “Коленька, бедный ты мой мальчик, зачем ты себя так мучаешь, я сейчас это всё отменю, ну, не мучай себя так”. И я заплакал от жалости к себе, и он снял то, что хотел», – вспоминает президент Славянского форума изобразительных искусств «Золотой Витязь» Николай Бурляев.

В завершении встречи президент фестиваля обещает привезти в Севастополь кинофорум “Золотой Витязь”, а в Москве уже ждут открытия международного театрального форума с аналогичным названием.  Николай Бурляев уверен, что только синтез искусств способен помочь его современникам в создании гармоничной картины мира.

Анна Шустер, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Украина удвоила бюджет на оборону
Украина удвоила бюджет на оборону

Украина планирует удвоить бюджет на оборону страну. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова, передает агентство УНН. По ее словам, …


Фильм «Оно 2» возглавил американский прокат
Фильм «Оно 2» возглавил американский прокат

Американский фильм ужасов «Оно 2» режиссера Андреса Мускетти, снятый по мотивам одноименного романа Стивена Кинга, стал лидером американского проката по …


Голландские болельщики устроили праздник для детей
Голландские болельщики устроили праздник для детей

21:11 На матче чемпионата Голландии между «Фейеноордом» и «Ден Хаагом» болельщики гостей усыпали детей плюшевыми медведями. @Feyenoord Twitter На очередной …


На форуме «Золотой Витязь» в Херсонесе севастопольцы увидели уникальные изразцы
На форуме «Золотой Витязь» в Херсонесе севастопольцы увидели уникальные изразцы

Севастополь, Москву и Суздаль объединил форум изобразительных искусств “Золотой Витязь”. Он начался на этой неделе и продлится до ноября. Сегодня, …


Москва оценила слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии
Москва оценила слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии

США должны извиниться за бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году. Таким мнением на своей странице в Facebook поделилась официальный …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты