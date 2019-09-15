На форуме «Золотой Витязь» севастопольцы увидели уникальные изразцы

15 сентября 2019     19
На форуме «Золотой Витязь» севастопольцы увидели уникальные изразцы

Севастополь, Москву и Суздаль объединил форум изобразительных искусств “Золотой Витязь”. Он начался на этой неделе и продлится до ноября. Сегодня, 15 сентября, севастопольцев ждут на показе фильма о духовных исканиях Николая Гоголя. Это режиссёрская работа Натальи Бондарчук. В программе также – выставки и театральная постановка.

“Золотой витязь” открывается в Херсонесе торжественным молебном, а сразу после него художники и их гости отправляются в зал, где молитву не читают, а пишут – кистью. Они уверены, слова из старой псалтыри похожи на музыку, и с каждым начертанием затейливой буквы художник будто задаёт ноты многовекового произведения.

Форум “Золотой Витязь” открывает выставка московского художника Вадима Сташкевича. Она посвящена культуре Древней Руси. Здесь можно увидеть живописные работы и керамические.  В 2011-м году московское отделение ЮНЕСКО признало их предметом национального достояния и государственного престижа.

Во фресках и изразцах оживают грифоны и птицы-девы, соседствует с ними портрет князя Андрея Боголюбского. При его правлении Владимиро-Суздальское княжество было одним из сильнейших на Руси, а построенные при Боголюбском храмы поражают своей красотой и сегодня.

«В течение 10 лет я изучал символизм соборов Боголюбского и пока делал работы, понимал, что это ещё великий человек как художник и дизайнер», – делится наблюдениями Вадим Сташкевич.

Ну а у посетителей выставки эти работы рождают ассоциации из детства.

«У меня была бабушка, у неё тоже была русская печка в деревне, и некоторые панели печки тоже были выложены изразцами. Это очень приятно, напоминает детство, и в то же время уводит в историю», – рассказывает посетительница Ольга Контиевская.

Организаторы “Золотого Витязя” обещают затронуть на нём разные исторические эпохи. Вместе с этой выставкой на форуме появляются работы художника Алексея Крюкова, посвящённые войне на Донбассе. Некоторые из этих полотен видели не только в России, но и в странах Европы.

«Одна работа попала в Италию, в частную коллекцию – это ополченец Николай, – говорит художник Алексей Крюков. – Ополченец Олег, я имел счастье с ним познакомиться. Дом его был разбит, жену и детей он отправил в Россию, а сам ушёл в ополчение».

Вспоминают на “Золотом Витязе” и о Великой Отечественной войне. Исполнитель главной роли в картине “Иваново детство” надеется, что киноленты уберегут мир от новой Мировой войны, и вспоминает, как Тарковский учил его плакать, чтобы достучаться до зрителей через экраны.

«Пять часов прошли, меня ждут в кадр, а я не хочу плакать, и тут Андрей ко мне подходит. Он сделал то, чего никогда не делал: меня прижал, стал гладить, “Коленька, бедный ты мой мальчик, зачем ты себя так мучаешь, я сейчас это всё отменю, ну, не мучай себя так”. И я заплакал от жалости к себе, и он снял то, что хотел», – вспоминает президент Славянского форума изобразительных искусств «Золотой Витязь» Николай Бурляев.

В завершении встречи президент фестиваля обещает привезти в Севастополь кинофорум “Золотой Витязь”, а в Москве уже ждут открытия международного театрального форума с аналогичным названием.  Николай Бурляев уверен, что только синтез искусств способен помочь его современникам в создании гармоничной картины мира.

Анна Шустер, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь

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