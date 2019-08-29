На химзаводе в Армянске произошел выброс хлористого водорода

29 августа 2019     10
На химзаводе в Армянске произошел выброс хлористого водорода

На заводе «Крымский титан» в Армянске приостановлена работа одного из цехов, который производит диоксид титана. Там на кислотонакопителе с отходами производства 22 августа произошел выброс хлористого водорода, сообщает Крыминформ со ссылкой на заместителя министра экологии и природных ресурсов Крыма Ольгу Славгородскую.

На следующий день после выброса руководство завода приняло решение закрыть цех, чтобы сократить объем сброса отходов в кислотонакопитель. Но СМИ полуострова об этом происшествии узнали только сегодня. 

«Чем больше этих отходов будет в кислотонакопителе, тем больше будет концентрация кислоты и тем выше риск того, что кислота начнет испаряться под воздействием высоких температур – в Армянске последние полторы недели +40 было», – пояснила Славгородская.

С 22 августа никаких превышений ПДК в воздухе уже не было, пробы специалисты брали каждый день.

14 сентября 2018 года в городе уже вводился режим чрезвычайной ситуации из-за выбросов на заводе «Крымский титан». Он действовал больше недели. Тогда было принято решение об остановке завода, а всех детей Армянска вывезли в санатории. А две недели назад депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил полностью закрыть все химическое производство на севере Крыма. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта glavred.info

Источник: Вести.Севастополь

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