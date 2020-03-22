На храм в Верхнесадовом водрузили крест

22 марта 2020     22
На храм в Верхнесадовом водрузили крест

В селе Верхнесадовом сегодня установили крест на купол строящегося храма. Он посвящен преподобномученице Великой княгине Елисавете и инокине Варваре.

Княгиня Елисавета была супругой Великого князя Сергея Александровича, брата российского императора Александра III. Женщин расстреляли в 1918 году.

Выбор святых не случайный, идея построить здесь храм пришла Андрею Алиеву после смерти от лейкоза его 9-летней дочери Лизы. Священнослужители благословили его на строительство, и оно началось в январе 2019 года. Жители села не остались в стороне, финансовую помощь оказывали многие из них.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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